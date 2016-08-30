Липецк, 30 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Доступная медицинская помощь, создание условий для активного долголетия, эффективная социальная защита, порядок в ЖКХ — эти темы наиболее острые для граждан пенсионного возраста, они сформулированы в их обращениях. Они будут формировать партийную повестку на ближайшие годы.

Eurasian Women's Forum Галина Карелова

Об этом заявила в ходе встречи пенсионеров с руководством «Единой России», представителями министерств и ведомств Российской Федерации, которая проходит в Липецке по инициативе «Союза пенсионеров России», вице-спикер Совета Федерации, руководитель партийного проекта «Старшее поколение», председатель комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю Партии Галина Карелова.

Она уточнила, что по данным мониторинга обращений граждан, почти половина обращений — 41,19% — связана с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Для многих пенсионеров их стоимость непонятна и высока. Каждый пятый, или 20,6%, обращается с вопросом, связанным с социальным. Пенсионеров волнуют не только размер пенсий, но и необходимость улучшить качество получаемых бесплатно технических средства реабилитации: колясок, слуховых протезов и прочего, возможность лечиться по санаторным путевкам, порядок получения льгот и так далее. Третье место в обращениях практически поровну делят проблемы, связанные с обеспечением жильем, и качество медицинского обслуживания. Транспортная доступность объектов социального назначения — еще одна проблема, которую часто поднимают в своих обращениях граждане пенсионного возраста.

По словам Галины Кареловой, многие проблемы удается успешно решать на местах. «Проблемы ЖКХ Партия держит на постоянном контроле, оперативно реагируя на каждый сигнал. По обращениям пенсионеров во многих регионах отремонтированы дороги, восстановлено автобусное сообщение, налажено движение пригородных поездов, восстановлена связь между сельскими населенными пунктами и районными центрами. Сотням граждан пенсионного возраста предоставлены путевки на лечение, выделено социальное жилье», — заявила она.

«Сейчас время системных решений. У нас в стране сегодня уже каждый четвертый — в возрасте старше трудоспособного, а к 2025 году доля граждан старше трудоспособного возраста достигнет 27%, — отметила Галина Карелова, — Люди в этом возрасте, как правило, имеют четыре-пять различных хронических заболеваний, и их потребность в медицинской помощи в полтора раза выше, чем у людей среднего возраста».

Среди основных запросов пенсионеров — повышение качества и доступности медицинской помощи. Неслучайно, считает сенатор, в «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года» проблемы медицинского обслуживания этой возрастной категории граждан выделены в особый раздел.

Решение основных вопросов, поднимаемых населением по ЖКХ, уже предусмотрено действующим законодательством, реформирование этой сферы завершится в начале работы Госдумы седьмого созыва, заявил 30 августа в Липецке на встрече с пенсионерами, заявил руководитель партппроета «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Как модератор площадки «Старшее поколение за порядок в ЖКХ», он отметил, что на встрече были представлены все федеральные округа, наибольшую активность проявили представители Союза пенсионеров России. При этом основные вопросы, которые поднимались по теме ЖКХ, были хороши известны руководству «Единой России», и по ним уже реализуются закондательные инициативы. «Первое — это ограничение платы за ЖКУ, то, что законодательством уже определено. Еще был ряд вопросов, которые, в том числе, с запуском ГИС ЖКХ, будут волновать наших граждан с каждым днем все меньше», — сказал Павел Качкаев.

Он напомнил, что «законы, принятые по управляющим компаниям и капитальному ремонту, начали приносить свои плоды: работа управляющих компаний становится более четкой, понятной и ответственной». «По капремонту: хоть прошлый год был первым годом капитального ремонта, было отремонтировано более 20 тыс. многоквартирных домов. В этом году цифры более весомые, планы где-то в 2−3 раза увеличить объемы, то есть выйти на плановые цифры, то, что мы должны ремонтировать каждый год», — сообщил депутат.

Нерешенными вопросами, поднятыми в ходе встречи руководства «Единой России» с пенсионерами, как отметил Павел Качкаев, являются прямые договоры между жителями и ресурсоснабжающими организациями, а также типовые договоры с управляющими компаниями. «Сегодня они достаточно сложные, и не все управляющие компании пользуются типовыми документами, которые уже давно действуют», — подчеркнул партиец. Он заверил, что эти вопросы будут решены в ближайшее время.

«Как я уже говорил, реформирование законодательной базы в ЖКХ мы завершаем. Думаю, что в самом начале работы седьмой Государственной Думы будут урегулированы оставшиеся вопросы, в частности, по прямым договорам», — сказал Павел Качкаев.