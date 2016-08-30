Липецк, 30 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Лишение российских спортсменов возможности участвовать в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро является верхом несправедливости. Об этом 30 августа в ходе беседы с пенсионерами в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

m.government.ru Российские паралимпийцы

«Конечно, это абсолютно несправедливо, верх несправедливости», — сказал Медведев.

Глава правительства рассказал, что он уже обсуждал данную ситуацию как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с министрами: «Наших олимпийцев и наших паралимпийцев лишили возможности участвовать в Олимпиаде без всякой вины. Потому что в эти все списки попали олимпийцы, вина которых в применении допинга никем не доказана. Вот что самое неприятное».

Медведев согласился с тем, что применение допинга в спортивной сфере недопустимо, «но наших-то лишили возможности участвовать, не доказав ничего, на основе коллективного принципа»: «Это абсолютно никаким правовым принципам не соответствует. Это полное безобразие».

При этом премьер отметил, что Россия будет бороться за восстановление справедливости в данном вопросе: «Я прочитал вчера, что Паралимпийский комитет собирается лишать их возможности участвовать и на следующей Олимпиаде, которая будет в 2018 году, тоже на базе вот этих совершенно надуманных критериев. Но если говорить откровенно, это действие, направленное на развил олимпийского и паралимпийского движения. Это действия, направленные против нашей страны. Вот именно страны».

Медведев вспомнил Паралимпиаду в Сочи, «когда реально посмотришь, как ребята бьются в самых разных видах спорта, это сильнее чувства, чем от Олимпиады».

Напомним, ранее арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России относительно участия российских участников в Паралимпиаде-2016. Российские спортсмены после этого лишились всех шансов на участие в Паралимпиаде-2016 в Рио.