Ярославль, 30 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Глава подмосковных Химок Владимир Слепцов подтвердил информацию о его возможном возвращении в Ярославль на пост главы областного центра. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Владимир Витальевич рассказал, что эти планы согласованы в администрации президента России.

фото со страницы в Facebook Владимир Слепцов

«Это не мои личные амбиции или желания, хотя, не скрою, работать в родном городе — удовольствие. Мне предложено стать частью команды нового губернатора Дмитрия Миронова, и именно в этом качестве я возвращаюсь. Я знаю Дмитрия Миронова как большого профессионала с уникальной работоспособностью. Работать в такой команде — для меня честь», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Слепцов.

По словам Слепцова, его переход на новую работу состоится по истечении кассационных процедур по уголовному делу Евгения Урлашова. Хотя возможны и иные варианты. В любом случае всё произойдёт в течение сентября.