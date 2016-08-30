Рыбинск, Ярославская область, 30 августа, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Ярославской области арестовано здание пресс-центра ЦЛС «Демино» в Рыбинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФССП.

Как пояснили в службе судебных приставов, в отношении Центра лыжного спорта возбуждено несколько десятков исполнительных производств о взыскании задолженности. «Демино» длительное время не выплачивало пенсионные и налоговые сборы. В результате сумма долга составила 28 млн рублей.

В настоящее время судебные приставы наложили арест на здание пресс-центра, принадлежащего Центру лыжного спорта. По предварительной оценке стоимость здания составила 20 млн рублей.

«В случае невыплаты должником всей суммы долга взыскателям, здание будет реализовано, а полученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности», — отметили в УФССП России по Ярославской области.

В течение последних лет судебные приставы неоднократно арестовывали имущество «Демино» в виду имеющихся задолженностей. Так, например, в июле 2014 года под арест попал земельный участок площадью свыше 55 082 кв. м., недостроенное здание ресторана и касса. Принудительная мера взыскания была применена в виду 25-миллионного долга «Демино» по страховым взносам, заработной плате, госпошлине, судебным издержкам в пользу как физических лиц, так и юридических, а также государственных учреждений. В 2013 году приставы арестовали двухэтажный гостевой дом, снегоходы, мотовездеходы и другую технику ЦЛС.

Несмотря на финансовые проблемы, в Демино проходят лыжные соревнования мирового уровня, такие как марафон серии Worldloppet.