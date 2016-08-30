Липецк, 30 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на падение цен в Крыму после ввода в эксплуатацию Керченского моста. Об этом он заявил 30 августа в ходе беседы с пенсионерами в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».

Водник Вид на Керченский мост

«Надеюсь, открытие моста даже скажется на ценах в Крыму», — сказал Медведев.

По его словам, на сегодняшний день для доставки людей или грузов приходится использовать паромы или авиацию, а после введения в эксплуатацию Керченского моста всё это можно будет совершать при помощи автотранспорта.

Медведев отметил, что Керченский мост должен быть построен до конца 2018 года.

Напомним, российские власти начали строительство Керченского моста после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года. Помимо автомобильного переезда, планируется проведение железнодорожных путей через пролив.