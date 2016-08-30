Белград, 30 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум.



Gémes Sándor/SzomSzed Нелегальные иммигранты преодолевают границу

Власти Сербии задержали троих мужчин, подозреваемых в попытке нелегальной перевозки 64 мигрантов, в том числе женщин и детей, на юге-востоке страны, поблизости от границы с Болгарией, заявили в Минобороны страны 30 августа. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении, распространенном оборонным ведомством, указывается, что трое жителей сербской столицы были арестованы поблизости от города Заечар, расположенного в 10 км от границы с Болгарией, когда они сажали мигрантов в микроавтобус и автомобили.

В микроавтобусе было обнаружено 34 мигранта, в том числе четыре женщины, одна из которых была беременна, и два ребенка. В двух других автомобилях находилось в общей сложности 30 нелегалов в том числе три ребенка.

С начала 2016 года в Сербии было арестовано 360 подозреваемых в нелегальной транспортировке 2 тыс. мигрантов и беженцев. На данный момент в Сербии находится около 4 тыс. беженцев, прибывших в страну преимущественно из Азии и стран Ближнего Востока.