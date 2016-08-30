Хельсинки, 30 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Финляндии следует лучше подготовиться к кризисным ситуациям в связи с изменившейся внешней политикой России. Как сообщает финский национальный вещатель Yle, в опубликованном сегодня, 30 августа, рапорте Института международных отношений Финляндии говорится, что Москва использует всё более агрессивные методы для достижения своих внешнеполитических целей.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Только с моего разрешения!

Финский Институт международных отношений представил список возможных угроз для страны со стороны России, а также рекомендации для предотвращения рисков. Трудно прогнозировать, что произойдет после правления Владимира Путина, отмечают финские эксперты. Руководство страны может радикально поменять политический курс, не принимая в расчёт юридические или политические нормы. Авторы доклада советуют финским властям всесторонне подготовиться к различным угрозам, так как политика России в будущем может быть непредсказуемой, а негативное развитие ситуации может произойти очень быстро. Прямые и неоднократные двусторонние контакты с РФ полезны, но Финляндии следует избегать двусторонней политики без мандата европейских партнеров, говорится в отчёте. При этом Хельсинки необходимо активно показывать, что ни Россия, ни россияне не должны находиться в изоляции, а сотрудничество в сферах экономики, культуры и искусства необходимо развивать.

Также следует заверить Россию, что западные партнёры не считают её врагом, убеждены финские эксперты. Однако одновременно с этим нужно подчёркивать, что действия Москвы ставят под угрозу международную безопасность.

Напомним, Финляндия не раз подвергалась критике со стороны партнёров по ЕС за свою политику в отношении России. Так, например, резонанс среди политического истеблишмента Швеции вызвал визит президента России Владимира Путина в Финляндию в начале июля. Сначала на саммите по безопасности, проходившем в городе Наантали (Финляндия), бывший министр обороны Швеции Карин Энстрем выразила недоумение по поводу приглашения Путина в Финляндию. Позже Глава МИДа королевства Маргот Вальстрём в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявила о том, что Стокгольм вряд ли бы направил подобное приглашение российскому лидеру. «Вы должны быть осторожными, когда речь идет о действиях, которые могут быть использованы в целях пропаганды или которые могут быть истолкованы как официальное признание определённой политики», — заявила Вальстрём.

Отметим, финский президент Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, которые сохраняют личные контакты с президентом России в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил о том, что Финляндия признает Россию своим важным соседом, однако продолжает поддерживать единую политику ЕС в отношении антироссийских санкций. «Мы не можем и не хотим отворачиваться от России. Но вместе с тем, мы должны быть честными: Россия своими действиями в Крыму нарушила европейские правила», — заявил Сойни.