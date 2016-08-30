Финляндии посоветовали не вести дела с Россией без разрешения ЕС
Хельсинки, 30 августа, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Финляндии следует лучше подготовиться к кризисным ситуациям в связи с изменившейся внешней политикой России. Как сообщает финский национальный вещатель Yle, в опубликованном сегодня, 30 августа, рапорте Института международных отношений Финляндии говорится, что Москва использует всё более агрессивные методы для достижения своих внешнеполитических целей.
Финский Институт международных отношений представил список возможных угроз для страны со стороны России, а также рекомендации для предотвращения рисков. Трудно прогнозировать, что произойдет после правления Владимира Путина, отмечают финские эксперты. Руководство страны может радикально поменять политический курс, не принимая в расчёт юридические или политические нормы. Авторы доклада советуют финским властям всесторонне подготовиться к различным угрозам, так как политика России в будущем может быть непредсказуемой, а негативное развитие ситуации может произойти очень быстро. Прямые и неоднократные двусторонние контакты с РФ полезны, но Финляндии следует избегать двусторонней политики без мандата европейских партнеров, говорится в отчёте. При этом Хельсинки необходимо активно показывать, что ни Россия, ни россияне не должны находиться в изоляции, а сотрудничество в сферах экономики, культуры и искусства необходимо развивать.
Также следует заверить Россию, что западные партнёры не считают её врагом, убеждены финские эксперты. Однако одновременно с этим нужно подчёркивать, что действия Москвы ставят под угрозу международную безопасность.
Напомним, Финляндия не раз подвергалась критике со стороны партнёров по ЕС за свою политику в отношении России. Так, например, резонанс среди политического истеблишмента Швеции вызвал визит президента России Владимира Путина в Финляндию в начале июля. Сначала на саммите по безопасности, проходившем в городе Наантали (Финляндия), бывший министр обороны Швеции Карин Энстрем выразила недоумение по поводу приглашения Путина в Финляндию. Позже Глава МИДа королевства Маргот Вальстрём в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявила о том, что Стокгольм вряд ли бы направил подобное приглашение российскому лидеру. «Вы должны быть осторожными, когда речь идет о действиях, которые могут быть использованы в целях пропаганды или которые могут быть истолкованы как официальное признание определённой политики», — заявила Вальстрём.
Отметим, финский президент Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, которые сохраняют личные контакты с президентом России в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил о том, что Финляндия признает Россию своим важным соседом, однако продолжает поддерживать единую политику ЕС в отношении антироссийских санкций. «Мы не можем и не хотим отворачиваться от России. Но вместе с тем, мы должны быть честными: Россия своими действиями в Крыму нарушила европейские правила», — заявил Сойни.