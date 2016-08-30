Горно-Алтайск, 30 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Известие о том, что житель Горно-Алтайска был оштрафован за «нарушение воздушного пространства» принадлежащим ему квадрокоптером, вызвала заметный резонанс в местном интернет-сообществе. Многие комментаторы считают, что у силовиков случился «административный зуд».

Nicolas Halftermeyer Квадрокоптер

В сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, распространенном сегодня, говорится, что «в Горно-Алтайске транспортная прокуратура провела проверку информации, поступившей из Управления ФСБ по Республике Алтай по факту несанкционированного использования воздушного пространства жителем города».

Установлено, что 18 июня собственник беспилотного летательного аппарата «квадрокоптер» осуществлял несанкционированные полеты в районе Парка Победы и площади им. Ленина в отсутствие предусмотренного законом разрешения на полет и плана полета. Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого правонарушителя оштрафовали на 3000 рублей.

Горно-алтайские блогеры активно распространяют это сообщение, сопровождая его едкими комментариями — «За бумажные самолетики штрафовать не будут?», «Вы лучше научитесь заложников спасать» (недавно в Республике Алтай в ходе спецоперации по освобождению захваченных пьяным мужчиной заложниц одна девушка погибла, вторая получила ранение, а сам захватчик был убит — прим. ИА REGNUM ), «Это же игрушка! Бумажному змею тоже разрешение на полет требуется?», «У фейсов явно административный зуд». Впрочем, есть и те, кто поддерживает действия силовиков: «Закон есть закон! И все равны перед законом, правильно, что наложили штраф. Вот на этом факте мне стало ясно, что ФСБ работает и бдит». Ряд владельцев квадрокоптеров в комментариях также поясняют, что «просто так летать нельзя», аппараты необходимо регистрировать в соответствующих структурах и уведомлять об их использовании. «Какое-никакое, но это воздушное судно!», — говорят они.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось выяснить, что наказанию подвергся молодой человек, снимавший с помощью квадрокоптера акцию «Велобум», которая прошла 18 июня в Горно-Алтайске. В акции приняли участие около сотни велосипедистов, которые совершили велосипедную прогулку по городу, а затем провели соревнования. Запись была опубликована автором в соцсетях, и именно там ее обнаружили правоохранительные органы.