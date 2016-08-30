Магнитогорск, Челябинская область, 30 августа, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) в первом полугодии 2016 года в адрес иностранных автопроизводителей, локализовавших свои мощности в России, выросли на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,8 тыс. тонн.

kremlin.ru Дмитрий Медведев посещаетМагнитогорский металлургический комбинат

Как сообщает пресс-служба ОАО «ММК», всего за шесть месяцев текущего года комбинат отгрузил российским и иностранным автопроизводителям около 230 тыс. т металлопродукции (215 тыс. т в первом полугодии 2015 года). При этом доля ММК в поставках иностранным автопроизводителям составила 18% по сравнению с 9% в первом полугодии 2015 года.

ММК — одно из ведущих поставщиков металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих различные автокомпоненты.

Металлопрокат ОАО «ММК» уже получил одобрение у 80% автомобилестроителей РФ. Для 60% ОАО «ММК» — поставщик на постоянной основе. Помимо этого, ОАО «ММК» получило одобрение у ряда иностранных автозаводов с локализованным производством, имеет опыт промышленных поставок в их адрес и продолжает работу по продвижению своей продукции для действующих и открывающихся автозаводов.