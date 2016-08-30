Ярославль, 30 августа, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В Ярославле бесследно исчезли агитационные плакаты кандидата в депутаты Государственной Думы от КПРФ депутата Ярославской областной думы Александра Воробьева. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев, с улиц города бесследно исчезло 5 плакатов сити-формата, расположенные в Кировском, Ленинском и Фрунзенском районах города. В Ярославское отделение КПРФ об исчезновении агитационных материалов сообщили представители рекламного агентства, которое размещало плакаты.

Александр Воробьев

«Исчезли агитационные плакаты нашего кандидата. Я думаю, для всех ясно, что речь идет не о мелком хулиганстве, а о том, что нам мешают вести агитационную работу. Сначала наши билборды забросали краской, теперь украли плакаты. Это не ново — в 2011 году у нас исчез тираж газеты с почтамта, в 2012 и 2013 годах распространялись газеты, в которых наших кандидатов обвиняли во всех смертных грехах, в 2014 году на муниципальных выборах подделали нашу партийную газету. Все эти меры направлены на то, что бы отобрать у нашей партии голоса. Надеюсь, что избиратели это понимают, и разберутся в ситуации», — считает Эльхан Мардалиев.