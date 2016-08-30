Минск, 30 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум.



neweconomics.info Обсуждение докладов круглого стола «Развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь: проблемы поиска кредитных ресурсов». Минск, 30 августа 2016 года

Малый и средний бизнес Белоруссии нуждается не только в кредитовании под адекватный процент, но также в создании макроэкономических условий и консультационной поддержке. Об этом шла речь 30 августа в Минске во время круглого стола «Развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь: проблемы поиска кредитных ресурсов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организатором мероприятия выступала редакция журнала «Новая экономика», генеральным партнёром — ОАО «Белинвестбанк». Участие в круглом столе приняло 12 экспертов, представлявших ведущие вузы и общественные организации постсоветской республики.

Профессор кафедры экономики предприятий Академии управления при президенте, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник промышленности Белоруссии Сергей Пелих констатировал «взаимосвязь защиты прав субъектов хозяйствования с проблемами развития не только программ кредитования и страхования бизнеса, но и защиты прав собственности».

«Кредит при высокой инфляции сопряжён с большими рисками не только для предприятий, прежде всего — реального сектора, но и для кредиторов», — констатировал заведующий кафедрой инновационного менеджмента БГУ, доктор экономических наук, профессор Валерий Байнёв. Он отметил: «Для развития кредитования микро-, малого и среднего бизнеса должны быть созданы макроэкономические условия».

В своём выступлении доктор экономических наук, профессор БГУ Владимир Тарасов обратил внимание на взаимосвязи программ кредитования коммерческих и государственных банков с проблемами монетизации белорусской экономики. Сотрудник кафедры экономики Частного института управления и предпринимательства Сергей Венгер обратил внимание на проблему слабой проработки бизнес-планов представителями малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Нужны квалифицированные консультации не только по кредитованию, но и по составлению финансовой части бизнес-планов», — отметил Венгер. он считает, что не только банки должны помогать консультациями делающим первые шаги в сфере предпринимательства.

«Приходится часто сталкиваться с заочниками нашего вуза — представителями МСБ, которые констатируют проблемы с получением консультаций по финансированию их проектов. Отсюда недостаточное внимание представителей бизнеса к составлению бизнес-планов, прежде всего — раздела финансирования», — констатировал Венгер.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП и деловой активности, утратой доли на традиционных рынках и усугубляющимся технологическим отставанием. Независимые эксперты видят причину такого состояния дел в официальном курсе на построение «рыночного социализма», эксперты госорганизаций и чиновники склонны не называть кризис кризисом и традиционно списывать «некоторые трудности» с неблагоприятной конъюнктурой за рубежом.