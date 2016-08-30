В Армении мало кто сегодня любит вспоминать Александропольский договор от 1920 года, дата подписания которого исполнилась в минувшие выходные. Договор, завершающий войну между Арменией и Турцией, был подписан между правительством еще не признанной кемалистской Турции и уже сложившим с себя полномочия по управлению Первой Республикой Армения дашнакцаканским правительством.

Diego Delso Гора Арарат

Ostkraft Республика Армении согласно Александропольскому договору от 2.12.1920 г

Споры относительно целесообразности подписания со стороны Армении этого так и не вступившего в силу документа привели к тому, что о нем предпочитают умалчивать вообще. Ведь по этому договору армяне если юридически и не сдали Карс и Сурмалы, то признали их турецкими территориями, а собственно Армению ограничили протекторатом Анкары.

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Критики договора считают этот 97-летней давности акт национальным позором. Его сторонники (в основном дашнакцаканы) утверждают, что он был подписан с той уверенностью, что РСФСР не признает его и потребует пересмотра. Тогда зачем было его заключать, когда ты уже подписал с большевистским правительством соглашение об установлении советской власти в Армении и фактически не представляешь власть, а через день Ереван занимает Красная армия? Чтобы взять на себя вину за заключение большевиками последующих не менее позорных и основанных на Александропольском Московского и Карсского договоров? Но с чего бы это? Атрофированное чувство вины из-за того, что не сдали власть весной 20-го года, сохранив тем самым за Арменией не только правобережные уезды Аракса, но и, возможно, Нахичеван?

Голодные дети. Геноцид Армян

Однозначный и удовлетворяющий всех ответ на этот на вопрос до сих пор не существует. Хотя у историков с различными позициями по нему есть уверенность в доказанности своей позиции. В любом случае стоит еще раз вспомнить этот небольшой по объему, но масштабный по своему содержанию текст.

«Мирный договор между Турцией и Арменией»

(Мирный договор между Дашнакцаканским правительством Армении и Турцией, Заключенный в Александрополе-Гюмри 2 декабря 1920 г.)

1. Война между Арменией и Турцией окончена.

2. Граница между Арменией и Турцией начинается от места впадения реки Карасу в Аракс до северо-западной яасти Тихнис, западнее Больш. Кемои, западнее Кизилта до Б. Ага-бабы, далее по районам Шаруро-Нахичеванскому и Шахтахтинскому, которые расположены южнее линии Каки-Даг… гора Камасу… селение Курт-Кулаг, гора Сват… Сарайбулаг…, станция Арарат в том месте, где река Кара-су впадает в Аракс.

В районах Нахичевани, Шарура и Шахтахтов, где впоследствии посредством плебисцита будет установлена особая администрация, Армения обязуется не вмешиваться в порядок

3. Правительство… Турции предоставляет в районах, расположенных между бывшей и настоящей, указанной в ст. 2, границами, т. е. в районах, уступленных Турцией настоящим договором, имеющих неоспоримую, историческую, этническую и юридическую связь с Турцией, право производства плебисцита в случае, если Республика Армения пожелает производства такового.

4. Искренне стремясь устранить дальнейшие происки империалистических правительств Антанты, которые могли бы нарушить спокойствие страны, правительство Армении соглашается не иметь сверх жандармерии при легком оружии и в количестве, достаточном для охранения порядка и безопасности страны, иной военной, для охраны границ, силы, кроме отряда в 1500 штыков, при 8 горных или полевых орудиях и 20 пулеметах. Воинская повинность не будет в Армении обязательной… Армении предоставляется право строить крепости (укрепления) и устанавливать в них тяжелые орудия…, в количестве, которое оно найдет нужным, при условии не устанавливать орудий 15-сантиметрового калибра и дальнобойных орудий, употребляемых как в армянской, так и в других армиях.

5. Правительство Армении настоящим соглашается разрешать политическим представителям или посланнику Турции, который по заключении мира будет пребывать в Эривани, по его желанию производить инспекцию и расследование по вопросам, касающимся указанных выше условий. С своей стороны, правительство… Турции обязуется предоставить Армении свою вооруженную помощь, когда того потребует внешняя или внутренняя опасность и когда Республика Армения обратится к нему с указанным ходатайством.

6. Дог. стороны соглашаются на возвращение на свои места в пределах бывшей границы всех беженцев, за исключением тех, которые выселились в течение мировой войны и в рядах противника дрались против своего правительства и тех, которые принимали участие в погромах. Дог. стороны обязуются предоставить возвратившимся на родину беженцам права, предоставляемые меньшинствам в наиболее цивилизованных странах.

8. Опираясь на принципы человечности… правительство… Турции… отказывается от требования возмещения расходов, сопряженных с настоящей войной, которую указанное выше правительство вынуждено было предпринять против Армении. Обе дог. стороны отказываются также от всяких претензий по возмещении убытков, понесенных за время мировой войны.

9. Правительство… Турции заверяет в искреннем своем стремлении оказать помощь и поддержку правительству Армении в развитии и укреплении его авторитета.

10. Эриванское правительство соглашается признать и объявить Севрский договор, который категорически отвергнут правительством … Турции — аннулированным. Правительство Армении обязуется отозвать из Европы и Америки свои делегации, которые политический центр империалистических правительств Антанты сделал орудием своих происков. Они обязуются также с полной искренностью устранить все недоразумения, могущие возникнуть между обеими странами. В доказательство искренности своего желания жить в мире и своего уважения к соседским правам Турции, правительство Армении обязуется устранить от государственного управления всех лиц, провоцировавших и преследовавших империалистические задачи с целью нарушить мир между обеими странами.

11. Правительство … Армении обязуется обеспечить права мусульманского населения на территории республики и в целях обеспечения религиозного и культурного развития мусульманского населения обязуется также ничем не препятствовать организации этих обществ и их праву непосредственного избрания муфтиев и утверждения главного муфтия, который будет избран местными муфтиями и шейх-уль-исламом правительства… Турции.

12. Договаривающиеся стороны обязуются предоставить право свободного следования лиц и товаров из одной страны в другую как по железным, так и по другим дорогам обеих сторон, и отказываются от транзитных пошлин на товары, идущие как с моря, так и из других каких-либо стран. Правительство Армении обязуется отказаться от всяких прав на транзитные пошлины в отношении товаров, повозок, вагонов, идущих транзитом из Турции в Азербайджан, Персию, Грузию и обратно. Правительство Турции обязуется предоставлять Армении свободный транзит в Персию и Мекку через Шарур-Нахичевань-Шахтахты и Джульфу. Имея в виду, что Турция вынуждена принять необходимые меры против интриг и происков империалистических правительств Антанты, могущих быть направленными против жизненного существования Турции, последняя будет иметь право до момента заключения всеобщего мира, не нарушая свободного движения, контролировать железные дороги и прочие пути сообщения Армении для воспрепятствования ввоза оружия, превышающего норму, указанную в ст. 4. Обе стороны будут препятствовать въезду как официальных, так и неофициальных представителей империалистических правительств Антанты.

13. Правительство… Турции, не нарушая прав, предоставленных настоящим договором Армении, будет иметь право принимать военные меры на территории… Армении.

14. Правительство Армении признает аннулированными все договоры, которые, могли быть заключенными и имели отношение к Турции, точно также как и все договоры, заключенные во вред интересам Турции.

15. С момента подписания настоящего договора между дог. сторонами возобновляются коммерческие сношения, и обе стороны отправляют своих дипломатических и консульских представителей в столицы и иные города обоих стран.