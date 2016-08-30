Москва, 30 августа, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Съёмки дебютной полнометражной художественной картины «Жили-Были» Продюсерского центра Федора Добронравова уже начались и продлятся до середины сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе центра.

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова Съемка в деревне

Создание продюсерского центра и запуск дебютного проекта Федор Добронравов прокомментировал так: «Знаете, сейчас огромное количество плохих новостей, а хочется, чтобы в мире было больше доброго, чтобы люди держались семейных ценностей. Чтобы посмотрев наш фильм, сериал, спектакль, зритель выходил из зала чуть добрее, радостнее, милосерднее что ли. Нужно всегда помнить о важнейших ценностях самим, и учить им своих детей — Честь, достоинство, настоящие чувства любви и дружбы. Любви к своему маленькому дому и к своей огромной Родине. Именно это мы и хотим транслировать во всех наших проектах. Мы за доброе кино!».

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова Глядя в объектив

Главные роли в фильме исполняют сам Добронравов, а также Ирина Розанова и Роман Мадянов. Сценарий написан Алексеем Бородачевым, чьей последней работой стал фильм «Я — учитель».

Место действия картины — вымирающая деревня в русской глубинке. Из жителей деревни — два мужика и внезапно овдовевшая женщина. Между старинными приятелями Гришкой и Лёхой разгорается нешуточная война за расположение вдовы Татьяны.

пресс-служба Продюсерского центра Фёдора Добронравова Трое на лавочке

Съемки фильма проходят в Ленинградской области в деревне Шондовичи, а также в одном из промышленных городов Ленинградской области. Режиссер фильма — Эдуард Парри.

Продюсерский центр Федора Добронравова был основан весной 2016 года. Основной профиль компании — производство и поддержка социальных и развлекательных проектов, создание полнометражных художественных фильмов, постановка спектаклей.

Федор Добронравов — российский актёр, продюсер, лауреат премии Заслуженный артист Росии, Народный артист России. Сыграл более 70 ролей в кино.