Ярославль, 30 августа, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В Ярославской области оценили эффективность деятельности органов местного самоуправления городов и муниципальных районов по итогам 2015 года. Первое место в рейтинге занял Ярославский район, последнее — Пошехонский. Причем позиции обоих муниципальных образований остались неизменными в сравнении с 2014 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте территориального развития.

ИА REGNUM Мышкин

Эффективность работы местных администраций оценивалась по десяти показателям. В частности, анализировалась деятельность в сферах образования, физической культуры и спорта, дорожного и жилищного хозяйства, инвестиций и предпринимательства, строительства, обеспеченности доходами местного бюджета. Кроме этого, в рейтинге использовались результаты социологических опросов населения.

По итогам 2015 года лидерами рейтинга по общим показателям стали Ярославский, Мышкинсий и Угличский район. Города Ярославль и Рыбинск на 4−5 местах соответственно. В аутсайдерах оказались Некоузский, Даниловский и Пошехонский районы.

В целом же комментарии к рейтингу, оформленные в сводный доклад, отражают социально-экономические показатели Ярославской области. Так, по итогам года в регионе на 2% снизилось число субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем инвестиций в основной капитал также уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 17% и составил 46,1 млрд. руб. Объем налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты составил 12,6 млрд. руб., что на 4,2% меньше, чем за 2014 год. Интересно, что большая часть этих средств — 8 млрд — приходится на Ярославль.

Социальная сфера при этом демонстрирует положительную динамику. В 2015 году очередь в детские сады снизилась по сравнению с предыдущим годом на 4,5%. Количество малышей, ожидающих зачисления в садик, составило по итогам года 16,8 человек. На 2,4% выросло число жителей области, систематически занимающихся спортом — таковых, по официальным данным, в регионе 365 тысяч человек. Причем рост этого показателя наблюдался в прошлом году в 90% муниципальных образований. Увеличился и объем новостроек, введенных в эксплуатацию, — на 3,3%. Всего в регионе жилой фон прирос на 716,5 тыс. кв. м.

Однако население Ярославской области стало оценивать работу местных органов власти хуже, нежели в 2014 году. Люди положительно воспринимают их деятельность в сферах информационной открытости местной власти и содержания улично-дорожной сети. ЖКХ, культура, транспортное обслуживание и массовый спорт удовлетворения у жителей региона не вызывают. А вот по дошкольному, общему и дополнительному образованию уровень удовлетворенности деятельностью власти резко упал — более чем на 8%.