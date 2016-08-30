Вологда, 30 августа, 2016, 15:29 — ИА Регнум. О состоянии платежной дисциплины организаций Вологодской области рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

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Так, по оперативным данным статистиков, суммарная задолженность организаций (включая кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам) к концу первого полугодия достигла 535,8 млрд рублей. По сравнению с общим объемом долга на конец 2015 года она немного снизилась — на 3,3%.

Кредиторская задолженность компаний (в частности — долги перед поставщиками за товары и услуги, а также налоги) заметно возросла с начала года на 7,1% и составила 123 млрд рублей. 81,7% этой суммы — долги перед поставщиками, еще 8,8% — задолженность в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. При этом долги организаций по кредитам и займам с начала года снизились на 6,1% и составили 412,8 млрд рублей."Основную часть кредитов берут представители химической и металлургической отраслей региона. В начале года эти долги «химиков» и «металлургов» гораздо больше. Причем кредиты берутся в валюте и зависят от колебаний курсов, которые могут очень сильно сказаться на сальдированном финансовом результате», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель отдела статистики цен и финансов Вологдастата Ирина Сараева.

По ее словам, рост кредиторской задолженности идет в основном за счет предприятий, испытывающих финансовые трудности. Организации, в которых долги кредиторам превышают дебиторскую задолженность более чем в 2 раза (нетто-заемщики), занимаются в Вологодской области производством текстиля, автотранспорта и цветных металлов. Добавим, что объемы дебиторской задолженности (долги организациям за отгруженную продукцию, товары, работы и услуги) с начала года снизились почти на 20% и сейчас составляют 97,9 млрд рублей. Предприятия, где дебиторка выше кредиторской задолженности, занимаются химическим производством, растениеводством, молоком и изделиями из бетона для использования в строительстве.