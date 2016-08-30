ООН призывает власти французских курортов снять запрет на буркини
Париж, 30 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Запрет на ношение буркини — купального костюма для мусульманских женщин — должен быть снят на всех курортах Франции, об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, передает RT.
Колвилл призвал власти всех прибрежных городов и курортов, где были введены запреты на ношение буркини, отменить их немедленно. По словам представителя ООН, такого рода ограничения нарушают международные нормы, касающиеся прав человека и отнюдь не способствуют безопасности.
Напротив, запреты разжигают религиозную нетерпимость к мусульманам, что в конечном итоге препятствует усилиям по борьбе с экстремизмом, отметил Колвилл.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа Высший арбитражный суд Франции отменил запрет на ношение буркини в городке Вильнев-Лубе, создав прецедент. Фактически, тем самым ношение специального купальника признано неотъемлемым правом мусульманок.