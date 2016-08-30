Париж, 30 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Запрет на ношение буркини — купального костюма для мусульманских женщин — должен быть снят на всех курортах Франции, об этом заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл, передает RT.

Giorgio Montersino Буркини

Колвилл призвал власти всех прибрежных городов и курортов, где были введены запреты на ношение буркини, отменить их немедленно. По словам представителя ООН, такого рода ограничения нарушают международные нормы, касающиеся прав человека и отнюдь не способствуют безопасности.

Напротив, запреты разжигают религиозную нетерпимость к мусульманам, что в конечном итоге препятствует усилиям по борьбе с экстремизмом, отметил Колвилл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа Высший арбитражный суд Франции отменил запрет на ношение буркини в городке Вильнев-Лубе, создав прецедент. Фактически, тем самым ношение специального купальника признано неотъемлемым правом мусульманок.