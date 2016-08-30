Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Территория завода «Измеритель» в Петроградском районе Санкт-Петербурга выставлена на торги. На этой площадке предполагается строительство жилья премиум-класса площадью, ориентировочно, 50 тыс. кв. метров. О назначенных на 12 сентября торгах сообщил сегодня, 30 августа, Российский аукционный дом (РАД).

spbizmerit.ru Завод «Измеритель»

Производственная площадка завода располагалась на Чкаловском проспекте, в пешей доступности от станции метро «Чкаловская» и «Петроградская», вблизи Большого и Каменноостровского проспектов. Рядом расположена «элитная» гимназия №56. Площадка подключена ко всем системам инженерных коммуникаций.

«На продажу выставлена территория <…> площадью 1,37 га в Петроградском районе. В течение 4-х месяцев после оплаты сделки предприятие будет перебазировано на новую производственную площадку в Рыбацком», — пояснили в РАД дальнейшую судьбу завода.

При этом будущий хозяин участка получит право снести все заводские здания, кроме одного исторического здания площадью 1,5 тыс. кв. м, расположенного внутри квартала. «Здание может быть приспособлено под современные нужды», — уточнили в РАД.

Будущим инвесторам можно будет построить на этой территории жилье высотой до 33 метров в глубине квартала и до 28 метров — на первой линии.

Начальная цена заводской территории — 650 млн рублей.

Как отметила начальник департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков РАД Ольга Желудкова, Петроградский район пользуется повышенным спросом у застройщиков, специализирующихся на жилье премиум-класса. «С точки зрения конкуренции, момент для появления нового проекта на данной территории можно считать удачным», — считает эксперт.

Завод «Измеритель» основан в 1928 году как предприятие по производству радиодеталей и радиоаппаратуры. В предвоенные 1940−1941 годы предприятие специализировалось на выпуске первых в СССР телевизоров. Во время Великой Отечественной войны на заводе производились УКВ-приемопередающие станции, миноискатели, ретрансляционные установки. В настоящее время ОАО «Завод «Измеритель» является ведущим российским производителем приборов контроля герметичности — течеискателей.