Грозный, 30 августа, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В Чечне работает комиссия, которая выявляет масштабы нанесенного непогодой ущерба. В настоящее время в городе Грозном, Грозненском, Надтеречном и Урус-Мартановском районах уже установлено, что кровля повреждена в 507 жилых домах, в которых проживают свыше 7500 человек, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

Кроме того, требует восстановления кровля на 23 социально-значимых объектах и 16 объектах инфраструктуры. Одновременно с работой комиссии ведутся работы по устранению последствий удара стихии, вызванного ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом. В них участвуют более 700 человек. Привлечено 210 единиц техники. Накануне сообщалось, что в связи с ударом стихии во всех районах республики объявлен режим ЧС.

Напомним, сильный ураган, сопровождаемый ливнем и градом, пронесся над Чеченской Республикой 27 августа. В Грозном и ещё трех районах ветер срывал крыши с домов, валил деревья, обрывал линии электропередачи. В результате обрушения стены частного жилого дома, погибла 21-летняя женщина. Еще трое жителей, получивших травмы, попали в больницу.