Москва, 30 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Дождь с грозой и градом, пришедший в столичный регион 30 августа, связан с прохождением холодного фронта, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, в ближайшие часы ожидается сильный порывистый ветер до 15−20 м/с, который не утихнет до конца суток.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Сильные дожди ливневого характера непродолжительны. К концу суток закончатся. Завтра уже будет кратковременный небольшой дождь, ветер 5−10 м/с, похолодает», — сообщила Паршина.

По прогнозам синоптика, в столице постепенно устанавливается осенний характер погоды. 31 августа днем столбик термометра покажет от +16 до +18 градусов, ночью — до +13 градусов. «Однако благодаря западному антициклону 1 сентября будет без осадков, воздух прогреется до 20 градусов», — уточнила она, пояснив, что сильных ливней в начале сентября не ожидается.

Ранее пресс-служба МЧС предупредила жителей Москвы и Подмосковья о грозе с сильным ветром и градом. В ведомстве заявили, из-за разгула стихии возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

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Напомним, в летом 2016 года столичный регион накрывали сильные ливни с грозами и резким ветром. В городе были повалены деревья, подтоплены улицы. Разгул стихии повторялся. Как поясняли экологи и эксперты, разрушительные шторма — следствие изменения климата.

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