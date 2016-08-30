Москва, 30 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер, обвиняемый в хищении финансовых средств при закупке электронных браслетов для ведомства, не признает свою вину. Об этом передает во вторник, 30 августа, РАПСИ.

ru.torange.biz В тюрьме

«Обвинение понятно, свою вину не признаю», — заявил Реймер в Замоскворецком суде Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-главы ФСИН генерал-полковника Александра Реймера и трех его предполагаемых сообщников стало известно 31 марта 2015 года.

Фигуранты дела подозреваются в то, что провели закупки «электронных браслетов» по ценам, завышенным в несколько раз.

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