Чебоксары, 30 августа, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Чувашии в I полугодии 2016 года стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг составила 1622,29 рублей на одного человека в месяц (100% от стоимости услуг, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам). Это на 18,8% (или на 270,33 рубля) выше, чем было на начало 2016 года. Такие данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Чебоксары

Фактические платежи населения за I полугодие 2016 года сложились в сумме 1571,35 рублей на одного человека в месяц (97,2% от стоимости). По сравнению с данными на начало года рост составил 16,2% (или 220 рублей).

Расходы организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере, составили в январе-июне текущего года 15 688,4 млн рублей, что на 8,5% выше аналогичного прошлогоднего уровня. Наибольшая доля расходов приходится на отпуск сетевого газа (31,7%), электроснабжение (29,3%), теплоснабжение (20,3%), эксплуатацию жилищного фонда (9,4%).

Сумма дебиторской задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги всех групп потребителей, а также бюджетов всех уровней достигла в I полугодии 2016 года 6972,6 млн рублей, что больше по сравнению с I полугодием 2015 года на 38,2%.

Кредиторская задолженность жилищно-коммунальных организаций, увеличилась по сравнению с I полугодием 2015 года на 62,5% и образовалась в сумме 6142,6 млн рублей.