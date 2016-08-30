Москва, 30 августа, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут переговоры 2 сентября на российской территории. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Синдзо Абэ

«[2 сентября] состоятся переговоры главы Российского государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибудет в Россию для участия в Форуме. Планируется обсудить реализацию доверенностей, достигнутых Владимиром Путиным и Синдзо Абэ на переговорах в Сочи 6 мая 2016 года, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Стороны намерены затронуть темы осуществления крупных инвестиционных проектов и запуска новых совместных инициатив. Лидеры также предметно рассмотрят актуальные международные и региональные проблемы.

Напомним, Япония входит в число стран, которые ввели санкции в отношении России. Также Япония в течение последних десятилетий настаивает на возврате якобы «исконно японских земель» — четырех островов Курильского архипелага.