Копенгаген, 30 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Въезд закрыт

Правительство Дании внесло 30 августа законопроект, с помощью которого полиция сможет отказывать беженцам в возможности пересечь границу во время кризиса, сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве иммиграции, интеграции и жилья, целью Копенгагена является предотвратить повторение кризиса с мигрантами, произошедшего в 2015 году, когда тысячи беженцев и нелегалов пытались попасть в страну.

Дания уже вводила жесткие миграционные меры в ответ на наплыв беженцев. В частности, Копенгаген ввел пограничный контроль, а также принял так называемый «закон о драгоценностях», в соответствии с которым полиция может конфисковывать ценности нелегалов начиная с определенной суммы.

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