Красногорск, 30 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила школам ввести новый урок — ритмику, соединив урок физкультуры с музыкой (между тем, не первый год в школах Москвы в расписании значится ритмика, а дети учатся танцам — прим. ИА REGNUM ). Ранее Васильева выступила с другой инициативой — ввести в школах уроки сельского хозяйства для профессиональной ориентации учащихся по аграрным профессиям. С 1 сентября в ряде школ страны также будут организованы занятия по обучению азам игры в шахматы. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с экспертами и представителями власти о том, что ждет современных школьников помимо основных предметов школьной программы.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С.А. Рачинского (фрагмент). 1895

По словам члена комитета Мособлдумы по вопросам образования Алексея Мазурова, все три предмета могут быть крайне полезны для школьников, помогая им гармонично развиваться. Основной задачей, тем не менее, будет не перегрузить учащихся. Парламентарий предложил вводить ритмику, шахматы и сельское хозяйство в качестве дополнительных секций по выбору.

«Ничего против этого набора — шахмат, ритмики, сельского хозяйства — я не имею. Шахматы — настоящая модель жизни. Она учит стратегии, тактике и умению строить дальновидные планы. Это — очень полезная игра. Сельское хозяйство будет очень актуально в сельских школах. Я знаю, что в Подмосковье есть школы с приусадебными участками, которые занимаются трудом. Ритмика — тоже важно, так как сейчас немало детишек со слабым здоровьем и плохой координацией. Этот урок — синтез искусства, музыки, танца и физкультуры. Важно только не перегрузить детей», — отметил депутат.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор гимназии №1048 «Новокосино» Станислава Буробина, в образовательном учреждении уже существует урок ритмики, который очень эффективен и востребован родителями и самими школьниками.

«Ритмика у нас уже введена, но не в рамках интеграции физической культуры и музыки, а идет в рамках трех часов физической культуры. У нас два часа физкультуры и час ритмики в рамках учебного плана. Интегрировать с музыкой — большой вопрос, так как будет работа двух преподавателей, и я не знаю, насколько это будет педагогически целесообразно. Этот урок у нас ведет специальный учитель со специальной подготовкой. Проблем нет. Это очень эффективно», — заявила Буробина.

Свое мнению корреспонденту ИА REGNUM также высказала директор института образования ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, все будет зависеть от формы реализации этих программ.

«Действительно, радикальный темп должен быть соизмерен с возможностями: педагогов организовать, методику разработать. Хочется, чтобы за этим было не простое сидение за партами. Есть сегодня много разных форм и урочной и внеурочной деятельности и проектных практик, которые позволят эти нововведения адаптировать. Если это все будет просто дробная урочность по 45 минут раз в неделю, вряд ли это приведет к результату. Но если провести эти предметы через интегративные формы, чтобы раскрепостить классно-урочную форму, то то вполне может пойти на пользу», — заявила собеседник агентства.

Отметим, что помимо уже упомянутых предметов общественность активно обсуждает и такие предложения как уроки предпринимательства и занятия по астрономии.

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