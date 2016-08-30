Махачкала, 30 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. На базе Махачкалинского морского порта будет построена гавань для крупных судов и катеров, а также морской вокзал, сообщили ИА REGNUM 30 августа в филиале ФГУП «Росморпорт» в Махачкале. Проектом также предусмотрено строительство на территории порта гостиничного комплекса, планируется ввод в эксплуатацию круизного судна и создание паромной переправы.

Иван Айвазовский. Вид на одесскую гавань с кораблями. 1867

По предварительному проекту, пассажирский поток через вокзал в год составит 30 тысяч человек. «Такой же причал планируется построить в Дербенте, и будет восстановлен некогда существовавший морской маршрут из Астрахани в Баку через Махачкалу и Дербент», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проект находится на стадии получения заключения госэкспертизы. Начало строительства запланировано на конец 2017 года. При этом в ведомстве нет точного представления о том, во сколько проект может обойтись инвестору.

Напомним, в настоящий время в Дагестане все яхты и суда базируются в морском торговом порту. В связи с этим, по данным ЗАО «Судоремонт», также планируется строительство причала для швартовки яхт и кораблей вместимостью до 100 судов и протяженностью в 200−250 метров. По словам директора ЗАО «Судоремонт» Ахмеда Курбанова, такой проект необходим для развития парусного спорта и популяризации круизных маршрутов по Каспийскому морю.