Москва, 30 августа, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила школам ввести ритмику — соединить обязательный третий урок физкультуры с музыкой. «Что нам мешает сделать ритмику или спортивные музыкальные танцы?» — предложила Васильева.

Clker-Free-Vector-Images Гимнастическое упражнение

«Можно сделать третий урок — ритмика, спортивные движения под музыку», — сказала Васильева на «Всероссийском родительском собрании», посетовав на то, как мало делается для художественного воспитания детей. «Может, это будут какие-то па, если хотите», — рассуждает она.

«Движения под музыку — это здоровье», — добавила глава Минобрнауки.

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Между тем, в Москве уже несколько лет как третий урок физкультуры в начальной школе заменили на ритмику. В средней школе вместо ритмики в расписании уже танцы.