Армения, 2 августа, 2014, 11:48 — ИА Регнум. В ночь на 2 августа на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в северо-восточном направлении (Мартакерт) ВС Азербайджана предприняли новую попытку диверсии. Как сообщает пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха, передовые подразделения Армии обороны непризнанной республики вовремя засекли продвижение специальных отрядов противника и отбросили их на исходные позиции.

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Согласно данным оборонного ведомства, азербайджанская сторона потеряла пятерых военнослужащих, еще трое были ранены. В результате столкновения в восточном направлении (Мартуни) погибли еще двое азербайджанских военнослужащих и четверо ранены. При столкновении также погиб карабахский военнослужащий Зорик Геворкян (1989 г.р.).

"Диверсанты оставили на поле боя большое количество спецтехники и оружия, фотографии которых также опубликованы. Армянские пограничники засекли также два вертолета, совершивших посадку в районе населенного пункта Сариджали, которые, по всей вероятности, были направлены для того, чтобы забрать раненых и тела убитых", - сообщает официальный источник в НКР.

По данным же министерства обороны Азербайджана, в ночь с 1 на 2 августа армянская разведывательно-диверсионная группа попыталась напасть на посты азербайджанской армии, расположенные на передовой линии обороны на Агдамско-Агдеринском участке фронта. "При пресечении вражеской диверсии подразделения ВС Азербайджана понесли потери: погибли 4 военнослужащих азербайджанской армии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на свои источники в Армии обороны Нагорного Карабаха, подразделения ВС Азербайджана при попытке совершить диверсию на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ночь на 1 августа "понесли большие потери и были вынуждены отступить". "В результате боя, по предварительным данным, потери азербайджанской стороны составили 14 человек, имеется также множество раненых. У армянской стороны потерь или раненых нет", - отметил источник.

Минобороны же Азербайджана сообщает о девяти убитых военнослужащих. Однако, согласно информации, распространенной пресс-службой Минобороны Азербайджана, диверсию совершили карабахские подразделения, которые "попытались перейти линию соприкосновения войск на территориях Агдамского и Тертерского районов".