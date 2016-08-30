Манила, 30 августа, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Филиппины могут запустить законсервированную ранее и единственную на территории страны атомную станцию — АЭС «Батаан», находящийся в одноименной провинции на северо-западе от Манилы, мощность которой достигает 620 МВт. Об этом сегодня, 30 августа, сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Филиппин Альфонсо Куси.

atomic-energy.ru Недостроенная АЭС «Батаан»

По его словам, сегодня энергетические потребности населения растут, особенно возрастают потребности в дешевой электроэнергии. К 2030 году ежегодный рост спроса может составить пять процентов. В связи с этим на повестке дня вновь стоит вопрос запуска единственной на Филиппинах атомной электростанции.

Куси отметил, что сейчас филиппинские власти должны взвесить все варианты, обращая внимание как на требования по мощностям, так и на экологические обязательства страны. Если будет принято решение о запуске станции, то потребуются инвестиции в размере одного миллиарда долларов, сказал Куси, выступая на открытии международной конференции по ядерной энергетике в Маниле.

Филиппины серьезно настроены в отношении ядерной энергии. Министр энергетики страны объявил о возрождении государственной группы, которая была создана в 2007 году. Однако сроки восстановления работы группы пока не были названы. Ее целью является исследование ядерной энергетики в качестве альтернативы для импортного угля и мазута, которые сейчас покрывают около половины энергопотребностей страны. Поэтому Филиппины пригласили для консультации ряд экспертов, в числе которых представители МАГАТЭ.

В то же время, не имея особо с дел ранее с ядерной энергетикой, в Филиппинах все же опасаются АЭС. Речь идет о представителях различных «зеленых» групп.

«Мы должны отойти от таких ископаемых видов топлива как уголь, однако ядерная энергия не является безопасным, она наносить вред людям и окружающей среде», — заявила представитель Филиппинского движения за климатическую справедливость Заира Патриция Банига.

Напомним, что строительство единственной на Филиппинах АЭС на площадке «Батаан» было начато примерно сорок лет назад, в годы военного правления как попытка снизить зависимость островного государства от поставок нефти из других стран. Станция обошлась два миллиарда долларов. Однако в 1984 году запуск АЭС отложили на неопределенный срок. Позже новые филиппинские революционные власти заявили о полном отказе от атомной энергетики.

На Филиппинах в 2014 году уже высказалось предложение о возобновлении строительства АЭС, правда, в необычном формате. Тогда католический епископ города Баланга Руперто Сантос выступил за превращение недостроенной АЭС «Батаан» в туристический аттракцион. Он заявил, что на АЭС можно создать места привлекательного для туристов, что принесет провинции дополнительный доход.