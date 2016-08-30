Сана, 30 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. По крайней мере 10 тысяч человек погибли в 18-месячной гражданской войне в Йемене, заявила ООН, сообщает 30 августа Reuters.

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Координатор ООН по гуманитарным вопросам Джейми Макголдрик сообщил на пресс-конференции в йеменской столице Сане, что новая статистика была основана на официальной информации из медицинских учреждений Йемена. Макголдрик добавил, что количество жертв может возрасти, поскольку в некоторых районах страны не было медицинских учреждений и людей часто хоронили без каких-либо официальных записей.

На данный момент около 14 миллионов из 26 миллионов жителей Йемена нуждаются в гуманитарной помощи, а 7 миллионов страдают от нехватки продовольствия.