Москва, 30 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Московский водитель получил уведомление о штрафе, проехав после ливня по мокрому асфальту. Комплекс видеофиксации засчитал за нарушение правил блики фар на дороге, передает 30 августа радиостанция «Говорит Москва».

499232 Свет фары в дождливый вечер

Дмитрий Ворона рассказал радиостанции, что 20 июля получил оповещение о штрафе за выезд автомобиля на обочину на 55 км МКАД (в соответствии со ст.12.15 КоАП ч.1 РФ). В тот день прошел сильный дождь, и на кадрах записи видно, что автомобиль движется по дороге в соответствии с правилами, а вот отблески яркого света фар попали за полосу разметки.

В начале августа водитель направил жалобу в ГИБДД. По закону срок рассмотрения обращения — 30 дней.

«Конечно, еще срок не вышел, но ответа до сих пор никакого от них нет», — говорит водитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой московский водитель получил уведомление о штрафе за то, что тень от его автомобиля пересекла сплошную линию разметки. Камеры видеофиксации зарегистрировали «нарушение» 25 августа, когда мужчина пересекал МКАД и Липецкую улицу. После жалобы в ГИБДД штраф был аннулирован, а причиной инцидента назван сбой в системе видеофиксации нарушений.