После дождичка — плати: Москвич оштрафован за блик фар на мокрой дороге
Москва, 30 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Московский водитель получил уведомление о штрафе, проехав после ливня по мокрому асфальту. Комплекс видеофиксации засчитал за нарушение правил блики фар на дороге, передает 30 августа радиостанция «Говорит Москва».
Дмитрий Ворона рассказал радиостанции, что 20 июля получил оповещение о штрафе за выезд автомобиля на обочину на 55 км МКАД (в соответствии со ст.12.15 КоАП ч.1 РФ). В тот день прошел сильный дождь, и на кадрах записи видно, что автомобиль движется по дороге в соответствии с правилами, а вот отблески яркого света фар попали за полосу разметки.
В начале августа водитель направил жалобу в ГИБДД. По закону срок рассмотрения обращения — 30 дней.
«Конечно, еще срок не вышел, но ответа до сих пор никакого от них нет», — говорит водитель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой московский водитель получил уведомление о штрафе за то, что тень от его автомобиля пересекла сплошную линию разметки. Камеры видеофиксации зарегистрировали «нарушение» 25 августа, когда мужчина пересекал МКАД и Липецкую улицу. После жалобы в ГИБДД штраф был аннулирован, а причиной инцидента назван сбой в системе видеофиксации нарушений.