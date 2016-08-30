Рязань, 30 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В детские сады Рязани 1 сентября пойдут 24,5 тысячи детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 890 человек. При этом все дошкольные учреждения полностью готовы к приему детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Так, очередь в детские сады для детей от трех до семи лет полностью ликвидирована. Такие показатели достигнуты благодаря тому, что за лето 2016 года было создано шесть дополнительных групп, в которых будут заниматься 145 детей. Всего впервые в детские сады зачислены уже 3,8 тысячи детей. Набор еще продолжается, отмечают в пресс-службе.

Около 2,4 тыс. детей до трех лет также будут посещать дошкольные учреждения. Несмотря на то, что в городе было создано 12 дополнительных групп, очередь на места в детские сады все еще есть.

«Дефицит в местах для этой категории детей еще есть, и работа по его ликвидации будет продолжена. При этом часть двухлеток, которым исполнится три года в ближайшие месяцы, с согласия родителей направлены в группы детей 3−4-летнего возраста», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, увеличение количества мест в детских садах — один из пунктов «майских» указов Владимира Путина. Согласно документу, очередь для дошкольников в возрасте от трех лет должна быть ликвидирована к 2016 году.