Ярославль, 30 августа, 2016, 14:35 — ИА Регнум. 30 августа Дзержинский районный суд Ярославля отказал в удовлетворении иска депутата Государственной думы России (фракция ЛДПР) Маргариты Свергуновой к жительнице Ярославля Яне Осовской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама Яна Осовская.

Маргарита Свергунова требовала взыскать с ярославны 75 150 рублей. Причиной иска послужило дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Ярославле 12 сентября 2015 года. Депутат ехала на зеленый свет на «Мазде», Осовская на «Мерседесе» завершала поворот налево на красный. При этом инспекторы ГИБДД сначала признали виновником Свергунову, но позже пересмотрели свое решение и признали обоюдную вину обоих водителей.

Иск был подан Свергуновой еще в июне, но рассмотрение его закончилось только сейчас. Суд постановил отказать в удовлетворении требований.

«Я очень переживала за решение суда. Суд принял решение в мою пользу. Теперь я планирую подать иск о возмещении расходов, которые я понесла на оплату работы юриста», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Яна Осовская.

Маргарита Свергунова была избрана депутатом Государственной думы России от Ярославской области по партийному списку ЛДПР в декабре 2011 года. В июле 2016 года она покинула ЛДПР и вступила в партию «Родина». В настоящий момент Свергунова является кандидатом в депутаты Госдумы России по избирательному округу № 117 (Московская область), и в депутаты Московской областной думы по избирательному округу № 9.