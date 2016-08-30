Ярославль, 30 августа, 2016, 14:32 — ИА Регнум. 29 августа временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на совещании с представителями органов исполнительной власти представил нового председателя регионального правительства Дмитрия Степаненко. Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался оценкой события у представителей политических партий в регионе.

фото wikimedia.org Франц Рубо, Тройка гоночных по снегу. Фрагмент

Заместитель председателя Ярославской областной думы, представитель «Единой России» Павел Исаев считает, что смена команды — вполне естественный процесс, новый глава региона подбирает людей, которым может полностью доверять.

«Любой руководитель подбирает себе команду из числа людей, которых хорошо знает и может доверить руководство регионом в том или ином случае. Первый заместитель губернатора, по Уставу области, это председатель правительства. Поэтому естественно, что новый губернатор ищет себе человека, на которого может опереться. Что касается задач, стоящих перед регионом, то, думаю, они очевидны. Поэтому самое главное для нового руководителя — это включиться в процесс, понять, что происходит в регионе, и попытаться не совершать ошибок. На самом деле ему нужно пожелать серьезного, упорного труда и удачи, потому как это работа очень сложная», — заявил Павел Исаев.

Его коллега по депутатскому корпусу, единственный представитель партии «Зелёные» в законодательном собрании Роман Фомичев считает кадровые обновления в ярославской власти положительной тенденцией, однако рокировку в правительстве пока оценивает как не совсем понятную.

«Пока непонятно. Получается, Александр Князьков никуда не ушел и, как нам говорят, в роли заместителя губернатора продолжит курировать какие-то вещи, иметь влияние на экономический и финансовый блок. Тогда зачем была нужна эта рокировка? Однако, на мой взгляд, я вижу плюсы в том, что власть в принципе меняется, и приходят люди, не обремененные нашей всей «Византией». Это разрушает непонятные и негативные горизонтальные связи, которые много лет присутствовали во всех отраслях экономики и производства. Ну что греха таить: живет население области достаточно плохо. В этом заключается презумпция виновности власти. Власть должна быть подотчётна народу, а мы этого давно не наблюдаем. Что будет дальше — посмотрим. По результатам первого общения врио губернатора мне понравился. Надеюсь, команду он подбирает достойную. Прорывов, конечно, ждать сложно, но если что-то будет меняться в лучшую сторону, если люди будут жить лучше — это замечательно. А других задач никто и не декларирует», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Роман Фомичев.

О необходимости перемен в структуре регионального правительства заявила руководитель фракции «Патриоты России» в муниципалитете Ярославля Вера Никольская.

«Надеюсь, что смена председателя правительства Ярославской области вызвана пониманием глубины проблем в экономике региона. Запущенно и провалено всё, что только можно. Социальную сферу надо спасать незамедлительно. Мы практически можем оказаться без образования и здравоохранения как таковых. Они будут существовать лишь на бумаге в бравых отчётах», — была эмоциональна Вера Никольская.

Председатель исполкома регионального отделения партии «Родина» Андрей Воробьёв более категоричен в своей оценке деятельности экс-председателя областного правительства.

«Александр Князьков не смог избежать зависимости от региональных элит. В этом его проблема, которая напрямую повлияла на результат работы. Либо ты работаешь на и для ярославцев, либо ты обслуживаешь чьи-то интересы. Во втором случае говорить об эффективности работы на таком посту не приходится. Вы посмотрите, сторонний инвестор в регион просто не идёт. Назначение Дмитрия Степаненко как раз является доказательством того, что новому руководителю области в качестве ответственного за экономику региона, его развитие прежде всего нужен человек, не связанный местными политическими и бизнес-группами», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Воробьёв.

Не испытывает больших надежд на кардинальные изменения от назначения нового председателя регионально правительства секретарь регионального исполкома КПРФ депутат Ярославской областной думы Александр Воробьёв.

«Кадровые перестановки в правительстве области абсолютно логичны — заменили в тройке «корренника», меняют и «пристяжных». Князьков был зависимым, подневольным. Но сложно чего-то ожидать и от нового председателя правительства. А что он может изменить? Изменения необходимы на уровне Федерации. А пока там считают, что пенсионерам надо держаться, а учителям идти в бизнес, надежды на лучшее мало. Конечно, новое региональное руководство может занять более жёсткую позицию в отношениях с федеральными структурами, но реакция может быть обратной. Тут палка о двух концах: не требовать, не просить — так и будем без штанов сидеть, а чуть нажать — можно и совсем без штанов остаться», — был пессимистичен Александр Воробьёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Степаненко был представлен врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым в качестве исполняющего обязанности председателя регионального правительства 29 августа. Его утверждение на этом посту должно состояться на очередном заседании Ярославской областной думы, согласно плана работы регионального парламента — 7 сентября.

Справка ИА REGNUM :

Тройка — старинная русская запряжка лошадей. Тройка была придумана для быстрой езды на длинные расстояния. Это единственная в мире разноаллюрная запряжка. Коренник — центральная лошадь — должен идти быстрой чёткой рысью, а пристяжные — лошади сбоку — должны скакать галопом. При этом развивается очень высокая скорость. Механизм тройки заключается в том, что идущего широкой, размашистой рысью коренника, как бы «несут» на себе скачущие галопом пристяжные, пристёгнутые к кореннику постромками. Благодаря этому все три лошади медленнее устают, но поддерживают высокую скорость.