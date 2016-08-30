Москва, 30 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 31 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, официальный курс евро установлен на отметке 72,50 руб, он снизился на 29,83 коп. Доллар опустился на 17,38 коп. и составил 64,90 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 23,0 коп. по сравнению с предыдущим показателем — до 68,32 руб.