Могадишо, 30 августа, 2016, 14:25 — ИА Регнум.



Newsru.co.il Боевики

Ответственность за теракт, совершенный террористом-смертником в столице Сомали, взяла на себя 30 августа радикальная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agence France Press.

По данным сотрудников правоохранительных органов, взрыв произошел поблизости от отеля, который расположен рядом с контрольно-пропускным пунктом у президентского дворца.

Боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является филиалом террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили о своей причастности к теракту. Исламисты отметили, что отель SYL стал их целью, поскольку он находится «поблизости от президентского дворца», а также потому, что «в нем проживают неверные и богоотступники».

Данный отель уже становился целью террористов в феврале 2016 года и январе 2015 года. В 2015 году в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в отеле погибло пять человек. Еще 14 человек погибли в феврале нынешнего года, когда поблизости от гостиницы прогремело два взрыва. Ответственность за прошлые теракты также на себя взяла группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).