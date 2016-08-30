Орел, 30 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Гражданин США заплатит 40 тыс. рублей в бюджет Российской Федерации — за нарушение требований законодательства к миссионерской деятельности. Соответствующее решение принял Железнодорожный суд Орла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Иностранец признан виновным в нарушении закона о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенном иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Советский суд — суд народа! В. Сурьянинов. 1951

Как сообщается, гражданин США, уроженец штата Мичиган, находясь в Орле — на основании вида на жительство в Российской Федерации, расклеивал на домах по улице Пушкина в областном центре объявления, приглашающие принять участие в богослужении «в целях изучения Библии». В объявлении был указан адрес, по которому действительно, под руководством иностранца действовала некая «религиозная группа» и еженедельно проходили богослужения.

При этом, как установлено, сам гражданин США не является членом или руководителем какой-либо религиозной организации, и не имел права на осуществление миссионерской деятельности.

В судебном заседании гражданин вину в совершении административного правонарушения признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне этого года Орловский областной суд по требованию Минюста вынес решение о признании местной организации «Свидетелей Иеговы» экстремистской.