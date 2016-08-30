Ташкент, 30 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. «Сценарии транзита власти, которые уже имели место быть на постсоветском пространстве, совершенно разные. Двух одинаковых просто нет. Соответственно, и последствия в разных странах отличаются», — заявил казахстанский политолог Эдуард Полетаев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM неясность со здоровьем президента Ислама Каримова и остающийся открытым вопрос передачи власти в Узбекистане.

Nicolas Raymond Флаг Узбекистана

По словам собеседника редакции, в некоторых республиках транзит власти привел к усилению роли парламента и гражданского общества, а в других была наведена актуальная косметика и так далее. «Думаю, алармизм сейчас по отношению к ситуации в Узбекистане не ко времени. Да, политика в ней часто живет «в футляре», но это отнюдь не означает, что следует обязательно ждать каких-то серьезных потрясений», — уверен он.

Эксперт высказал мнение, что для любой страны транзит власти — это испытание, и пояснил, что при президенте Исламе Каримове в Узбекистане выросло целое поколение людей.

«Тревога неизбежна. Ситуация сложная, но отнюдь не безнадежная. Тем более, в так называемой «узбекской модели» развития общества заложены традиции сильной центральной власти, ее способности на быстрые действия. То есть институты исполнительной власти работают, и в ее силах решить определенные организаторские задачи, так как необходимый ресурс лидерства никуда не делся», — подчеркнул он.

В заключение Эдуард Полетаев отметил, что несомненным плюсом «узбекистанской системы» является ее самодостаточность, с присутствием собственного стиля во внутренней и внешней политике, а потому с выводами о происходящем в этой стране никакое государство-партнер сейчас спешить не будет.

«Все они ратуют за стабильный Узбекистан. Важны, конечно, вопросы региональной безопасности, они никуда не денутся, но все страны будут делать выводы, исходя из собственных реалий и возможностей. А они сильно отличаются друг от друга», — констатировал казахстанский аналитик.