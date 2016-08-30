Красногорск, 30 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум.



pixabay.com Цветы и деньги

Более 36 млн рублей потратят жители Подмосковья на букеты преподавателям и учителям 1 сентября. В магазинах цветы будут стоить от 800 до 1,5 тысяч рублей, а в флористических салонах и цветочных бутиках цена за праздничный букет может достигнуть и 2 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка области.

Пик продаж праздничных букетов традиционно придется на 31 августа. В целом оборот цветочной торговли 1 сентября составит около 36 млн. рублей. Накануне Дня знаний специалисты министерства провели мониторинг торговли цветами среди предприятий и предпринимателей: от бабушек с букетами гладиолусов и георгинов с приусадебных участков до фирменных цветочных бутиков.

По словам министра потребительского рынка Владимира Посаженникова, в Московской области насчитывается около 600 специализированных цветочных киосков и павильонов, и более 200 стационарных цветочных магазинов. Праздничные букеты будут продаваться и в ряде сетевых магазинов, цветочных студиях и флористических фирмах, а также на рынках и в фирменных секциях торговых центров.

Самые недорогие букеты обойдутся по цене от 350 рублей. В магазинах средняя цена букета — от 800 до 1,5 тыс. рублей. В дизайнерских флористических салонах и цветочных бутиках цены только стартуют от 1,5 — 2 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам генерального директора компании Megaflowers Сергея Семенова, в этом году предпочтение будет отдано цветочным композициям из гербер и хризантем, а средняя цена за букет не превысит 1,2 тысячи рублей.

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