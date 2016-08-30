Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В честь 75-летия прихода в СССР первого союзного конвоя «Дервиш» в годы Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге будут чествовать легендарный ледокол «Красин», участвовавший в проводке северных конвоев. А в первые дни сентября в городе пройдет множество мероприятий в честь юбилея первого конвоя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Смольного.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Корабли ВМФ

31 августа в 13:00 в честь ледокола «Красин» будет дан гудок судов и кораблей. «Подтверждено участие в акции кораблей и судов Ленинградской военно-морской базы, судов, входящих в ассоциацию судовладельцев Санкт-Петербурга, судов стоящих в Большом порту Санкт-Петербурга», — отметили в городской администрации.

Помимо этого, на нескольких прогулочных судах к «Красину» будут доставлены ветераны Великой Отечественной войны. Во время подхода к ледоколу будет отслужена панихида по морякам, погибшим при выполнении воинского долга.

Ледокол «Красин» — в настоящее время судно-музей, филиал Музея Мирового океана — пришвартован у набережной Лейтенанта Шмидта.

Основные мероприятия в честь юбилея первого конвоя пройдут 2−4 сентября. В частности, на 2 сентября запланировано возложение ветеранами полярных конвоев цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, передача в дар Центральному военно-морскому музею британской награды участникам Полярных конвоев — медали «Арктическая звезда», передача поднятого с потопленного транспорта «Томас Дональдсон» британского танка «Шерман» в экспозицию Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Вечером пройдет торжественный прием в Генконсульстве Великобритании в Санкт-Петербурге.

3 сентября состоится митинг и возложение цветов к монументу «Памяти моряков полярных конвоев 1941—1945», участники торжеств посетят Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова и ледокол «Красин». Вечером в театре «Зазеркалье» состоится праздничный концерт с элементами бродвейских мюзиклов.

4 сентября состоится переход из Санкт-Петербурга в Кронштадт через Финский залив на корабле Ленинградской военно-морской базы, в ходе которого будут отданы воинские почести погибшим морякам полярных конвоев. В Кронштадтском морском соборе в память моряков стран антигитлеровской коалиции, погибших при выполнении воинского долга, отслужат молебен. Вечером пройдет памятная встреча ветеранов полярных конвоев стран антигитлеровской коалиции, посвященная 75-летию прихода в Россию конвоя «Дервиш».

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Первый союзный конвой под кодом «Дервиш» прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. С августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 арктических конвоев с привлечением 1400 торговых судов. Общий объем доставленных ими грузов составил 153 977 тонн. В обратном направлении к берегам Великобритании из Архангельска ушло 136 000 тонн грузов, в том числе ценная древесина, руды редких металлов, химикаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные торжества в честь юбилея пройдут в Архангельске. В частности, в город прибудет британская принцесса Анна и другие члены королевской семьи. Участниками мероприятий станут 10 ветеранов-участников союзных конвоев, а также духовой оркестр Королевской морской пехоты Великобритании. Ожидается приезд представителей дипломатических миссий девяти государств.