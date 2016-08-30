Киев, 30 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Школы Киева смогут самостоятельно решить, каким образом провести 1 сентября, соответствующее письмо опубликовано департаментом образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА).

kremlin.ru Школьная линейка

В документе, датированном 29 августа 2016 года, указано, что руководство учебного заведения также вправе выбрать место проведения и длительность праздника. Отмечено, что нововведение соответствует периоду «расширения автономии учебных заведений, внедрения принципов педагогической свободы и творчества, дебюрократизации сферы образования».

По словам замглавы КГГА Анны Старостенко, власти решили дать возможность школам самостоятельно выбрать формат праздника, так как стремятся к избавлению от «пережитков советского прошлого». По ее словам, праздничным мероприятием не обязательно должна быть школьная линейка, передает телеканал «112 Украина».