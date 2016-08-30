Париж, 30 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Страны Европы заинтересованы в скорейшем выходе из санкционного режима с Россией. Об этом, как передает RT, заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая на ежегодном совещании французских послов в Париже.

Франсуа Олланд и Ангела Меркель

«Украинский кризис оказал влияние на отношения России с европейскими странами, — говорит Олланд. — На мой взгляд, ситуация заслуживает сожаления, поскольку она наносит вред всем сторонам, в частности совместным экономическим проектам, из-за санкций».

По словам главы государства, страны Европы заинтересованы в том, чтобы «как можно быстрее найти наилучший выход из этой ситуации».

Президент Франции также отметил, что отношения Парижа и Москвы всегда были надежными и тесными, а также выразил надежду, что уровень взаимодействий между странами будет восстановлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине.

Вашингтон и Брюссель ввели санкции против российских физических лиц и компаний, а затем — ограничительные меры в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из стран, которые применили санкции против РФ.