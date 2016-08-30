Петрозаводск, 30 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В новом 2016−2017 учебном году количество классов в образовательных учреждениях Петрозаводска увеличится: 1060 классов примут 27 177 учеников (на 1103 человека больше, чем на начало прошлого учебного года), 3340 из них — первоклассники. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе администрации Петрозаводского городского округа.

Jean-Baptiste Jules Trayer. Бретонская детская школа. 1882

Руководители комитетов и управлений администрации Петрозаводска 1 сентября примут участие в школьных торжественных линейках, посвященных началу нового учебного года. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник планирует посетить гимназию № 30 имени Д.Н. Музалева и лицей №40.

По данным регионального управления Государственной службы статистики РФ на конец 2015 года, в Карелии работает 3985 педагогов.

Напомним, на подготовку образовательных учреждений Петрозаводска в 2016 году было выделено 25 млн рублей. По данным председателя комитета социального развития Риммы Ермоленко, все школы готовы к приему учащихся.

При этом, по данным начальник регионального управления ГИБДД МВД РФ Андрея Червочкина, 74 перехода вблизи образовательных учреждений Петрозаводска не отвечают установленным требованиям, у 18 переходов изношена или отсутствует разметка, каждый второй нуждается в обустройстве искусственными неровностями, две трети — в установке пешеходных ограждений. 29 августа в ходе заседания правительственной комиссии республики глава Карелии Александр Худилайнен потребовал от представителей местной власти Петрозаводска, чтобы до 1 сентября дорожная разметка около всех учебных заведений города была восстановлена.

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