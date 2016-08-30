Киев, 30 августа, 2016, 14:14 — ИА Регнум. На Украине более двух тысяч человек числятся в списках пропавших без вести. Об этом 30 августа говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста на Украине (МККК), передает ИА REGNUM.

marc-hatot Потерявшийся ребенок

Отмечается, что сегодня представители организации работают над поиском 500 пропавших без вести людей. «Мы работаем над 500 сообщениями о пропавших без вести. Всего в Украине — не менее 2 000 пропавших без вести людей», — говорится в сообщении МККК на Украине.

Напомним, сегодня, 30 августа, отмечается Международный день пропавших без вести.

Вчера, 29 августа, на Всемирном форуме «В единстве с Россией» премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что с Украины в Россию переселились более 250 тыс. украинцев из зоны боевых действий в Донбассе.

По его словам, в 2016 году Россия приняла 500 тыс. человек, из них более половины — с Украины. Медведев отметил, что украинцы бегут от войны, надеясь на поддержку РФ. «В этом году мы отметили приезд в Россию полумиллионного участника этой программы. Более половины из них — это люди, которые бегут с Украины, они напуганы, они были в зоне боевых действий, пережили тяжелейшие потрясения, многие потеряли близких. Они надеются на Россию, на её поддержку, её помощь, её защиту. Для них Россия всегда была второй родиной, да и теперь будет. Многие из них навсегда рассчитывают остаться здесь», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что власти РФ оказывают переселенцам с Украины всестороннюю поддержку. «Мы помогаем им, обеспечиваем их главным, что в такой ситуации требуется (это крыша над головой, медицинская помощь, работа), ну, а детей — нормальным, современным образованием», — уточнил премьер.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины анонсировало создание Единого справочного бюро для поиска без вести пропавших. В бюро смогут обращаться за помощью люди как с временно неподконтрольных Украине территорий, так и из мирных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, нардеп из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона в Минске передала ОБСЕ список из 114 граждан Украины, которые удерживаются в заложниках, и 684 пропавших без вести.