Ростов-на-Дону, 30 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В Ростовской области более 300 волонтеров примут участие в акции «Дорога на выборы», которая пройдет в Единый день голосования, 18 сентября. Специально к дате выборов разработана памятка о порядке голосования инвалидов по зрению, выполненная крупным шрифтом и шрифтом Брайля, а также специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней в ходе голосования. Оборудование распределялось по заявкам территориальных избиркомов, сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии 30 августа.

ikro.ru Памятка, выполненная шрифтом Брайля

Помимо того, что волонтеры помогут людям с ограниченными возможностями здоровья на самих участках, добровольцы встретят инвалидов на подходе к зданиям и помогут добраться до столика регистрации.

Напомним, в донском регионе проживает более 24 тыс. инвалидов по зрению, Всего же 8% жителей Ростовской области имеют инвалидность, из них более 300 тыс. человек входят в число избирателей региона, причем, наиболее активную группу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрацию для участия в выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в Ростовской области успешно прошли 64 кандидата. Помимо голосования за будущих парламентариев законодательного органа страны 18 сентября избиратели выберут депутатов Заксобрания Ростовской области по Азовскому и Ленинскому округам, также состоятся довыборы депутатов гордум в Ростове-на-Дону, Донецке и Каменске Шахтинском. Также в этот день будет избран 4 171 депутат сельпо в 401 поселении.

В единый день голосования охрану общественного порядка будут обеспечивать 3 тыс. сотрудников полиции и 4 тыс. 240 членов народных и казачьих дружин.