Липецк, 30 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Липецке пьяный водитель, получивший травмы в ДТП, по дороге в больницу напал на двух медиков и водителя скорой помощи, передает портал LipetskMedia со ссылкой на заместительницу главного врача Липецкой областной станции скорой медицинской помощи Светлану Андрухову.

OpenClipart-Vectors Машина Скорой помощи

Авария произошла на улице Баумана, 59-летний водитель легкового автомобиля был пьян и въехал в несколько припаркованных машин. Приехавшие медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отвезли его в больницу в поселке Тракторостроителей. Там выяснилось, что у него есть еще одна травма, с которой нужно было попасть в хирургическое отделение, поэтому его на реанимобиле решили перевезти в другое медицинское учреждение.

В машине спавший до этого времени мужчина проснулся и кинулся на врачей: одну из девушек избил (она получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы), вторую попытался задушить. Водитель, который остановил машину и попытался утихомирить пациента, также получил травму.

Врачи вызвали полицию, но сумели сами обездвижить мужчину. В хирургическое отделение его доставили в сопровождении полицейских. После оказания медицинской помощи от госпитализации он отказался и ушел домой.

«Мы написали заявление в полицию и готовы к судебным разбирательствам. Этот случай не единичный, и, к сожалению, защитить медиков некому. Полицейское сопровождение медикам не дают, для этого у УМВД просто нет людей, в то же время врачи боятся ехать на вызовы, если они касаются людей, находящихся в состоянии опьянения», — заявила Андрухова.

Ранее подобные случаи в областном центре уже происходили: в конце 2015 года санитара избили родственники женщины, скончавшейся до приезда скорой, а весной 2016 года на медиков нападали пьяный пациент, которого нашли лежащим посреди улицы, а также вышедший из комы молодой человек в состоянии наркотического опьянения.