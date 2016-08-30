Вашингтон, 30 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Американской предпринимательнице, задержанной в Китае в марте 2015 года, было предъявлено обвинение в шпионаже, заявил МИД Китая, сообщает 30 августа Reuters.

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Сэнди Фэн-Гиллис, родом из Хьюстона, штат Техас, является натурализованной гражданкой США китайского происхождения. Она была арестована в марте 2015 года.

«Китай является страной, где правит закон. Соответствующие службы Китая рассмотрят дело о шпионаже строго в соответствии с законом», — заявила Хуа Чуньин, официальный представитель МИДа Китая. Госдепартамент США призвал Китай решить дело «оперативно».

Дело о шпионаже гражданки США проходит на фоне повышенной напряженности в китайско — американских отношениях, вызванной рядом вопросов, включая разногласия по поводу территориальных споров в Южно-Китайском море и вынесение судом США обвинительного приговора гражданину Китая, обвиняемому в сговоре с целью взлома секретной военной информации.