Кудымкар, Пермский край, 30 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В городе Кудымкаре Пермского края вводят карантин. В ближайшие дни специальным указом губернатора планируется введение спецрежима по бешенству на семи подворьях, расположенных на трех улицах города. Государственная ветеринарная инспекция уже заканчивает подготовку необходимых документов для принятия этого нормативного акта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю.

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По данным надзорного ведомства, диагноз «бешенство» еще 19 августа поставлен погибшей собаке. В Кудымкарскую станцию по борьбе с болезнями животных обратился местный житель с подозрением на заболевание бешенством своей собаки, которая неадекватно себя вела, проявляя немотивированную агрессию. Во время осмотра у собаки появились судороги и она умерла. В результате лабораторных исследований диагноз «бешенство» был подтвержден. Хозяину собаки назначили курс антирабической вакцинации.

Отметим, что это уже третья собака с начала 2016 года, погибшая от бешенства. Две другие, укушенные лисами, умерли в деревнях Горны и Атнягузи Октябрьского района Пермского края. Подчеркнем, что в этом районе также вводился карантин по бешенству.

Государственная ветеринарная инспекция предлагает установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в пределах улиц Яковкина, Ленина, Давыдова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по многолетним наблюдениям в Пермском крае выявлено 13 неблагополучных районов по бешенству. Наиболее сложная эпизоотологическая ситуация с этим заболеванием наблюдается в южных районах Прикамья — в Куединском, Чернушинском и Октябрьском. Эти районы граничат с Башкирией, а неблагополучие происходит из-за сезонной миграции лис, которые играют значительную роль в распространении данной инфекции.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, среди людей случаев заболевания этим смертельно опасным заболеванием последние годы не регистрировалось.