Париж, 30 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум.



trueviralnews.com Brexit

Президент Франции Франсуа Олланд заявил 30 августа, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС должны завершиться к 2019 году, добавив, что решение покинуть блок носит необратимый характер, сообщает Reuters.

«Этот выбор означает, что Великобритания, выйдя из ЕС, не сможет принимать участие в принятии решений блока. Она не будет иметь доступа к общему рынку, если не согласится на четыре его свободы, все его правила и бюджетную солидарность», — отметил глава Елисейского дворца на ежегодной встрече послов Франции.

По словам Олланда, премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй придется принимать сложные решения, и поэтому ей необходимо время, однако она не может затягивать начало переговоров о выходе.

«Это будет ни в интересах Великобритании, ни приемлемым развитием событий для ЕС. Для Франции все должно завершиться к 2019 году», — добавил он.

Напомним, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского соглашения Великобритания должна официально заявить о выходе из европейского блока, после чего начнется двухлетний процесс переговоров. Для Великобритании важно сохранить доступ на рынок ЕС — своего основного торгового партнера.

Лондон может добиться этого, в частности, если войдет с 27 оставшимися странами — членами ЕС в соглашение по типу норвежского. По его условиям, отношения между Соединенным Королевством и ЕС будет носить характер исключительно экономических, однако такой вид сотрудничества означает, что Лондон будет должен по-прежнему направлять средства в бюджет европейского блока, а также открыть свои границы для трудовых мигрантов из стран — членов Евросоюза, что и было, среди прочего, причиной недовольства граждан страны членством в ЕС.