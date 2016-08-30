Москва, 30 августа, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В середине сентября жители России и стран ближнего зарубежья смогут наблюдать такое небесное явление, как полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.

kaly Лунное затмение

При полутеневом затмении Земля лишь частично заслоняет Солнце, свет от которого падает на естественный земной спутник. При таком затмении наблюдается потемнение с одного края лунного диска, которое можно увидеть при условии ясной погоды.

Полутеневое затмение Луны будет наблюдаться 16 сентября 2016 года с 19:54 мск до 23:52 мск. Кроме того, 2 сентября Луна сблизится с Меркурием, Венерой и Юпитером на ночном небе, а в течение месяца закроет собой Юпитер, Венеру и Нептун, а также Альдебаран — наиболее яркую звезду в созвездии Тельца.