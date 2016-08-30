Симферополь, 30 августа, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Феодосии начало осыпаться основание средневековой башни Святого Константина — памятника архитектуры федерального значения. В связи с этим доступ к объекту закрыли, местные власти думают, как начать противоаварийные и реставрационные работы, пишет ИА «Крыминформ».

Russianname Башня Святого Константина в Феодосии

Обрушение каменной кладки в основании башни местные жители заметили в субботу 27 августа.

«Проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которого принято протокольное решение направить письмо главе Республики Крым. Также созвонились с Госкомитетом по охране культурного наследия. Ожидается приезд специалистов для дальнейшего принятия решения по реставрации», — доложил на аппаратном совещании в администрации Феодосии руководитель местного управления по вопросам культуры, курортов и туризма Дмитрий Гончарук.

По его словам, специалисты уже исследуют объект и определяют план реставрационных работ. Пока же доступ к башне туристам закрыли.

Башня Святого Константина (Арсенальная башня) носит имя Константина I Великого — римского императора, которого христианская церковь причислила к лику святых. Сооружение находится в парке Юбилейный, недалеко от железнодорожного вокзала в Феодосии. Башню построили генуэзцы в 1338 году, также её перестраивали в 1443 году. Это одна из 26 оборонительных башен Генуэзской крепости. В 1914 году для реставрации верхних зубцов башни местные власти специально приглашали специалистов из Италии.